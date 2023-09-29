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Новости > Маск рассказал, когда на Марсе будут жить люди

Маск рассказал, когда на Марсе будут жить люди

Агата Кловская
29.09.23 14:44
144
Маск рассказал, когда на Марсе будут жить люди

Главное: Люди будут жить на Марсе уже через пятнадцать лет. Пообещал Илон Маск.

Главное: Миллиардер Илон Маск рассказал, когда на Марсе будут жить люди. Так глава SpaceX прокомментировал новость принадлежащей ему компании о том, что пятнадцать лет назад ракета Falcon1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.

В социальной сети Х американец написал: «Надеюсь, что через пятнадцать лет на Марсе будет процветающая база».

В тему: Маск в детстве загипнотизировал младшую сестру.

Тэги: мир, космос, Марс, наука, Илон Маск, технологии

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