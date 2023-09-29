Главное: Люди будут жить на Марсе уже через пятнадцать лет. Пообещал Илон Маск.

Главное: Миллиардер Илон Маск рассказал, когда на Марсе будут жить люди. Так глава SpaceX прокомментировал новость принадлежащей ему компании о том, что пятнадцать лет назад ракета Falcon1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.

В социальной сети Х американец написал: «Надеюсь, что через пятнадцать лет на Марсе будет процветающая база».

В тему: Маск в детстве загипнотизировал младшую сестру.