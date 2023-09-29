В Бердянске прогремел мощный взрыв. Кое-где пропал свет

Главное: Мощный взрыв прогремел во временно-оккупированном Бердянске. После взрыва в некоторых районах пока оккупированного города наблюдаются перебои с электроснабжением.

Детали: В оккупированном Бердянске Запорожской области 29 сентября произошел взрыв. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты „глубокого тыла“ продолжают нарушать технику безопасности. Жители Бердянска сообщают о громком взрыве, после которого в некоторых районах пока оккупированного города перебои с электроснабжением», — говорится в сообщении.

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