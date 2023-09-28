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Новости > В Генштабе озвучили изменения в военном учете женщин с 1 октября

В Генштабе озвучили изменения в военном учете женщин с 1 октября

Агата Кловская
28.09.23 15:15
165
В Генштабе озвучили изменения в военном учете женщин с 1 октября

Главное: В Генштабе отметили, что не требуют немедленной постановки некоторых категорий женщин на военный учет. Эти мероприятия планируется осуществить в течение трех лет.

Детали: Согласно Закону «О внесении изменений в Закон Украины „О воинской обязанности и военной службе“» с 1 октября 2023 г. на военный учет должны стать некоторые категории военнообязанных женщин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Внесенные изменения предполагают взятие на военный учет военнообязанных женщин, которые:

— окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность (такие лица подлежат взятию на военный учет военнообязанных);

— имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны (такие лица берутся на военный учет военнообязанных по их желанию).

В Генштабе отметили, что не требует немедленной постановки указанной категории женщин на военный учет. Эти мероприятия планируется осуществить постепенно в течение трех лет. Дополнительные меры по ограничению передвижения таких лиц с 1 октября 2023 года не предусматриваются. Также не происходит принудительного привлечения женщин к прохождению военной службы во время мобилизации и не планируется в будущем. Все военнообязанные женщины проходят военную службу исключительно в добровольном порядке.

Как напомнили в Генштабе, взятие на военный учет женщин, имеющих медицинскую профессию, не является новшеством и осуществлялось в государстве и раньше с 1994 года.

Также сообщается, что с целью реализации требований законодательства и нормативно-правовых актов, связанных с взятием женщин на военный учет:

— ТЦК и СП организуют взаимодействие с центральными и местными органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, учебными заведениями, заведениями здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности, которые размещаются в пределах территории ответственности ТЦК и СП. Целью взаимодействия является установление удобных сроков (составление графиков) прибытия женщин, которые у них работают и подлежат взятию на военный учет, для уточнения военно-учетных данных и принятия решения о взятии их на военный учет;

— руководители (лица, ответственные за ведение военного учета) государственных органов, предприятий, учреждений и организаций обеспечивают оповещение и прибытие женщин в ТЦК и СП с паспортом гражданина Украины и документами об образовании;

— женщины, не работающие или самозанятые лица, в удобное для них время самостоятельно прибывают в ТЦК и СП по месту жительства для решения вопроса о взятии их на военный учет.

В тему: Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать.

Тэги: общество, Генеральный штаб Украины, женщины, новости Украины, война в Украине, военный учёт

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