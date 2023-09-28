В Крыму Керченский мост закрыли для автотранспорта

Главное: Крымский мост закрыли для движения автотранспорта. Ранее Минтранс РФ информировал о запланированном полном закрытии автодорожной части объекта в ночь на 29 сентября.

Детали: Оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту днем ​​28 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал с официальной информацией о ситуации на подъездах к объекту.

Отмечается, что введены меры «временные».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в посте.

В то же время российский Минтранс информировал, что в ночь на 29 сентября автомобильное движение по Керченскому мосту будет прекращено.

«28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируется ограничение движения транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ», — отметили в ведомстве.

В тему: У крымского моста осталось очень мало времени.