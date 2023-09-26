Раскрыт секрет обуви Байдена

Главное: Джо Байден стал носить теннисную обувь. Чтобы меньше падать.

Детали: Похоже, удалось раскрыть секрет обуви президента США Джо Байдена. Как пишет издание Axios, тот стал чаще появляться в теннисной обуви, чтобы меньше падать.

Так, как отмечается, в июне глава государства рухнул во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, споткнувшись о стоявший у его ног ящик.

Сообщается, что после падения в июне он стал чаще носить теннисные ботинки, чтобы не поскользнуться.

Информируется, что его команда предпринимает дополнительные меры с тем, чтобы Байден не споткнулся и не упал на публике на фоне приближающихся президентских выборов.

В публикации также сказано, что некоторые демократы, в том числе работающие в администрации президента, очень переживают из-за того, что Джо Байден снова упадет, особенно в преддверии президентских выборов.

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