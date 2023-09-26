На Закарпатье подростки поиздевались над сверстником, снимая все на телефон

Главное: На Закарпатье подростки избили сверстника и опубликовали видео в интернете. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Детали: В закарпатском селе Деловое Раховского района 14-летние подростки избили сверстника, снимая все свои действия на мобильный телефон. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 26 сентября.

Во время мониторинга в интернете правоохранители встретили видеозапись, где несовершеннолетний парень бьет другого. На видео было видно, что за дракой наблюдают еще несколько стоящих рядом подростков и также снимают все на мобильные телефоны.

Было установлено, что событие произошло в селе Деловое Раховского района.

«Потерпевшим является 14-летний местный житель. Удары ему наносил односельчанин, также 14-летний парень», — отметили в полиции.

По факту умышленного нанесения легких телесных повреждений было возбуждено уголовное дело. Обидчика вместе с родителями доставили в отдел полиции.

Степень тяжести телесных повреждений пострадавшего молодого человека должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Со всеми участниками события будут работать ювенальные полицейские.

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