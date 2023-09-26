WhatsApp сообщил неприятную новость для миллионов пользователей смартфонов с Android

Главное: WhatsApp не будет работать на миллионах смартфонов с Android. Уже с 24 октября.

Детали: Мессенджер WhatsApp сообщил неприятную новость для миллионов своих пользователей. Уже с 24 октября он будет недоступен для многих смартфонов с Android.

Уточняется, что мессенджер будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше.

Стоит отметить, что на данный момент WhatsApp поддерживается на устройствах с Android с операционной системой 4.1 и новее и iPhone с операционной системой iOS 12 и новее.

Ожидается, что перед тем, как прекратится поддержка операционной системы, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, добавили разработчики.

В тему: В WhatsApp повысили уровень приватности.