Собчак уверяет, что Кадыров жив и здоров

Главное: Ксения Собчак якобы поговорила с Рамзаном Кадыровым. Уверяет, что тот жив и здоров.

Детали: Российская журналистка Ксения Собчак уверяет, что сорок секунд говорила по видео-звонку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Произошло все это на фоне слухов о том, что политик умирает.

Поводом стали ее посты о том, что сын чеченского лидера Адам Кадыров избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Ксения Собчак призвала расследовать действия Адама Кадырова в соответствии с российскими законами.

Рамзан Кадыров так прокомментировал ей ситуацию: «Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина».

Он добавил, что не наказал сына: «Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона».

Сама же Ксения Собчак написала о политике: «Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью».

Также она опубликовала скриншот их общения.

В тему: В Кремле сделали вид, что не в курсе, жив ли Кадыров.