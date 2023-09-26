Стало известно, сколько танков Abrams США уже поставили в Украину

Главное: По информации западных СМИ, США отправили в Украину менее половины обещанных танков Abrams. Всего же Штаты обязались поставить нам 31 танк.

Детали: США обязались передать Украине 31 танк M1 Abrams. В настоящее время в наше государство доставили менее половины машин. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщили, что в настоящее время прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams.

Отметим, что чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить важные военные приготовления.

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