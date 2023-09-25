«Все правда» — Дана Яровая призналась, что должность заместителя Умерова ей нужна в интересах Пашинского

Активно лоббировала победу в тендерах МО компании «Атомсервис», связанной с Сергеем Пашинским. Вмешивалась в формирование тендерных условий в интересах отдельных компаний. Сознательно вводила в заблуждение общество, утверждая, что благодаря ей бюджет якобы сэкономил 5 млрд гривен и многое другое, о чем недавно рассказала Politeka, — правда. Такое признание сделала сама член Антикоррсовета при МО Дана Яровая, разместив соответствующий пост у себя в Facebook.

Politeka, в частности, утверждала, что назначение Яровой на должность заместителя Рустема Умерова по тыловому обеспечению и госзакупкам «не придаст уверенности в том, что коррупции в МО не будет. Возможно, даже наоборот, ведь приход Яровой де-факто будет означать, что свое влияние на министерство увеличит одиозный Сергей Пашинский».

По данным источников издания в МО, «в настоящее время компании, связанные с Пашинским, обеспечивают за счет госбюджета поставки почти 40% бронированной техники и другого вооружения». А должность заместителя министра обороны для Яровой «будет означать, что вес и влияние Пашинского на МО возрастут еще больше».

Отдельно издание рассказало о специфических действиях Антикоррсовета при Яровой.

«Люди из этого Совета знают, что они делают: им кто-то указывает, как изменить условия конкурса под конкретную компанию, Совет сразу же указывает людям в Минобороны, что они должны сделать для этого, а те настолько боятся публичного скандала, что поддаются давлению», — рассказал изданию руководитель одной из компаний, отказавшейся участвовать в тендерах МО.

При этом за свои действия члены Антикоррсовета никакой ответственности формально не несут.

Также издание прокомментировало высказывание Яровой о том, что бюджет благодаря ее работе в Антикоррсовете якобы сэкономил 5 млрд гривен.

«По факту, значительной экономии не было и не могло быть, потому что стартовая цена — это абстракция, а фактическая цена — вот она и есть рыночная... Все остальное — манипуляция», — сказал по этому поводу представитель одного из поставщиков МО.

Впрочем, считает издание, в назначении Яровой есть один большой плюс.

«Теперь она будет нести ответственность за свою деятельность. В том числе, уголовную. И если ВСУ не будут обеспечены всем необходимым и еще по самым низким ценам, то мы будем знать, кто в этом виноват — не какой-то Совет, а конкретное лицо», — приводят журналисты слова собственного источника в МО.