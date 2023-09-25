США помогут восстановить украинскую энергосистему

Главное: США помогут обеспечить стабильность энергосистемы Украины. Выделят 522 миллиона долларов.

Детали: США продолжают помогать Украине во время войны. Был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы нашей страны, включающей 522 миллиона долларов на ее укрепление, из которых 100 миллионов долларов – при выполнении определенных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Уточняется, что данное соглашение предусматривает сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы нашей страны, в частности, путем восстановления критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.

Сообщается, что соглашение предусматривает следующие направления:

- восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины; установка магистральных автотрансформаторов;

- усиление устойчивости энергетической системы к перебоям в снабжении электричеством;

- установление распределенной газовой генерации (в частности, турбины CCGT производства США);

- внедрение распределенной генерации по возобновляемым и другим источникам энергии в электроэнергетике и теплоэнергетике;

- усиление физической связи с европейскими газовыми и электрическими сетями.

Кроме этого, как информируется, меморандумом предусмотрено сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики и защита наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины, в частности, физическая антидроновая и антиракетная защита, кибербезопасность и т.д.

Поясняется также, что условиями предоставления дополнительных 100 миллионов долларов является осуществление правительством ряда шагов. Кабинет министров должен до 30 октября утвердить новый устав и создать наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС Украины», до 30 ноября начать процедуры проведения конкурса на избрание членов наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом», а до 31 декабря образовать ПАО «Энергоатом».

Резюмируется, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 1 апреля 2024-го года должна установить порядок, объем, степень и периодичность предоставления информации об оптовой торговле энергоносителями, касающимися законодательства REMIT.

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