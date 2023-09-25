Стало известно, какая страна поможет Украине восстанавливать Каховскую ГЭС

Главное: Канада поможет Украине в восстановлении Каховской ГЭС. Также планируется реконструкция Каневской ГЭС.

Детали: Канада продолжает помогать Украине во время войны. О новых планах сотрудничества поведал президент Владимир Зеленский.

По его словам, Канада поможет нашей старне в восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской ГЭС.

Об этом он поведал после визита в Канаду и заявлении об экономических договоренностях с правительствами и бизнесом.

Уточняется, что было принято решение о зоне свободной торговли с Канадой и меморандуме из США о взаимодействии в энергетике.

Информируется, что также сейчас наблюдается интерес канадских и американских компаний работать в Украине, а также взаимопонимание с оборонными компаниями на уровне Минстратегпрома.

В тему: Стало известно, что сейчас происходит на Каховской ГЭС.