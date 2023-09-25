Актуальная ситуация на фронте: сводка Генштаба ВСУ

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Появилась свежая сводка Генштаба.

Детали: Война в Украине продолжается. Военные ведут контрнаступление.

Сводку на понедельник, 25 сентября, предоставляет Генштаб ВСУ.

Сообщается, что украинские военные продолжают ведение обороны на востоке и юге нашей страны, а также наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Информируется, что за минувшие сутки на фронте произошло более 32 боевых столкновений. Россияне нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям военных, так и по гражданским объектам.

Уточняется, что авиационные удары были нанесены по: Степное Сумской области; Чернещина Харьковской области; Новоегоровка, Невское Луганской области; Спорное, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка, Работино и Новоданиловка Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Николаевка, Бургунка, Ольговка Херсонской области и город Херсон.

Кроме этого под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Говорится о том, что на Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили атаки россиян в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имели.

Сказано, что на Авдеевском направлении ВСУ успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

Отмечается, что на Марьинском направлении армия России вела безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предприняла 14 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Украинцам сообщили, что на Шахтерском направлении ВСУ продолжают держать оборону на занятых рубежах.

Известно, что на Мелитопольском направлении украинские военные продолжают наступательную операцию. Бойцы успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

В то же время, на Херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам оккупантов.

Резюмируется, что за прошлые сутки авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам и складу боеприпасов россиян.

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