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Новости > ВСУ прорвали главную линию обороны РФ, — ISW

ВСУ прорвали главную линию обороны РФ, — ISW

Александр Панько
22.09.23 12:17
148
ВСУ прорвали главную линию обороны РФ, — ISW

Главное: Впервые украинская бронетехника зафиксирована вне трехуровневой линии обороны российских захватчиков. В ISW утверждают, что украинские военные обеспечили прорыв первых двух линий этого эшелона в достаточной степени, чтобы пропустить технику через брешь.

Детали: Украинские танки и другая бронетехника действуют южнее последней линии главного российского оборонного рубежа, который в настоящее время прорывает украинская армия в Запорожской области. Об этом сообщается в очередном отчете Института изучения войны (ISW).

На свежих кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что украинская бронетехника продвинулась южнее российских противотанковых рвов (и так называемых «зубов дракона», являющихся частью трехуровневой обороны), и ведет ограниченные сражения непосредственно к западу от Вербового (18 километров юго-восточнее Орехова).

Это первый зафиксированный случай использования бронетехники украинскими силами вне трехуровневой линии обороны РФ. Присутствие украинской бронетехники за последней линией нынешнего российского оборонного рубежа указывает на то, что украинцы обеспечили прорыв первых двух линий этого эшелона в достаточной степени, чтобы пропустить технику через брешь.

Аналитики отмечают, что украинские силы, по всей вероятности, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед.

В тему: Зеленский анонсировал деоккупацию Бахмута и еще двух городов.

Тэги: общество, ВСУ, война в Украине, ISW

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