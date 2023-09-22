Байден рассказал, когда первые танки Abrams поступят в Украину

Главное: Уже на следующей неделе в Украину поступят первые танки Abrams. Об этом заявил Джо Байден.

Детали: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе.

«Первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе», — заявил Байден в ходе расширенной двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что США остается приверженной оказанию поддержки усилиям Украины по защите от российского вторжения.

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