США утвердили новый пакет помощи Украине

Главное: Соединенные Штаты расширят поставки Украине средств ПВО. В частности, передадут новые батареи системы HAWK.

Детали: Президент США Джо Байден утвердил новый пакет помощи Украине. В него войдут, в том числе артиллерия, снаряды и противотанковое оружие. Об этом в среду, 21 сентября, заявил президент США Джо Байден, а также подтвердил его слова Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В частности, Джо Байден заявил, что первые танки Abrams прибудут в Украину на следующей неделе.

«Это все, чтобы спасти будущее свободы. Америка никогда от этого не отступит», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что новый пакет военной помощи должен придать новый импульс контрнаступлению ВСУ.

«Украина вернула себе более половины территории, захваченной Россией. Новая помощь, одобренная сегодня, поможет поддержать прогресс Украины и придать ей дальнейший импульс», — отметил он.

По словам Блинкена, пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных ударов со стороны России сейчас и зимой.

«Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше повысят способность Украины продлевать контрнаступление против российских сил», — добавил госсекретарь США.

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