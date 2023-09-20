Байден рассказал, как можно немедленно остановить войну в Украине

Главное: По словам Джо Байдена, только Россия может немедленно положить конец войне против Украины. Цена за мир для России — это капитуляция Украины, украинские территории и дети, отметил американский лидер.

Детали: Единственным препятствием для мирного урегулирования в Украине являются действия России. Об этом сказал президент США Джо Байден в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября.

«Незаконная, неспровоцированная, захватническая война, развязанная Россией против ее соседа Украины. Как и все страны мира, США хотят, чтобы эта война закончилась. Ни одна страна не стремится к окончанию этой войны больше, чем Украина. Мы решительно поддерживаем Украину в ее усилиях по достижению дипломатического решения, которое обеспечит справедливый и крепкий мир. Только Россия, только Россия ответственна за эту войну», — заявил он.

Джо Байден подчеркнул, что только Россия может немедленно положить конец войне против Украины.

«И только Россия стоит на пути к миру, потому что цена за мир для России — это капитуляция Украины, территории Украины и дети Украины. Россия считает, что мир устанет и позволит ей без последствий жестоко обращаться с Украиной. Но я вас спрашиваю: если мы откажемся от основных принципов США ради умиротворения агрессора, сможет ли любое государство — член этого органа чувствовать себя уверенным в своей защите? Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость любой нации? — нет», — сказал президент США.

Он призвал противостоять этой «неприкрытой агрессии сегодня и сдерживать других потенциальных агрессоров завтра».

«Вот почему Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами во всем мире и дальше будут поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свой суверенитет, территориальную целостность и свою свободу», — заверил президент.

По мнению Байдена, это инвестиция не только в будущее Украины, но и в будущее каждой страны, которая стремится к миру, «базирующемуся на основных правилах, которые одинаково применимы ко всем нациям и поддерживают права каждой нации, независимо от того, насколько она велика или мала».

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