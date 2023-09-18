В Луцке приход УПЦ передал окклюзионные повязки для военных и более 80 рюкзачков для нуждающихся детей

Главное: В Луцке верующие Николаевского храма Украинской Православной Церкви во главе со своим настоятелем протоиереем Валентином Марчуком передали для военнослужащих окклюзионные повязки на сумму 35 тысяч гривен и на сумму 110 тысяч гривен закупили и раздали более 80 рюкзаков для детей с особыми потребностями.

50 окклюзионных повязок приход передал клирику Волынской епархии протоиерею Юрию Зарафутдинову, который служит боевым медиком на передовой. Еще 25 повязок были переданы для воина Руслана Бондарука, прихожанина Николаевского храма, также защищающего Украину в рядах ВСУ.

Кроме того, с середины лета стараниями прихожан Николаевского храма города Луцка была начата благотворительная акция «Школьный рюкзачок от святого Николая», посвященная Всемирному дню гуманитарной помощи и Дню знаний. В ходе этой акции было приобретено и передано детям с особыми потребностями более 80 рюкзачков со школьными принадлежностями.

Всего на указанную помощь военным и нуждающимся детям приход потратил 145 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, стараниями настоятеля и верующих этого храма на передовую был приобретен и передан автомобиль.