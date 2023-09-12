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Новости > В украинской медицине начали использовать… искусственный интеллект

В украинской медицине начали использовать… искусственный интеллект

Агата Кловская
12.09.23 16:00
124
В украинской медицине начали использовать… искусственный интеллект

Главное: Искусственный интеллект начали использовать в украинской медицине. Он нужен для диагностики и проведения КТ.

Детали: Для медицинской диагностики и проведения КТ в Украине начали использовать искусственный интеллект. Как информирует министерство здравоохранения, данное исследование доступно в Одессе и в Краматорске Донецкой области.

Сообщается следующее: «Одесса стала первым городом Украины, где был внедрен пилотный проект телемедицины BrainScan».

Поясняется: «Эта система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга, когда время является критическим фактором».

Говорится, что нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения.

Информируется: «Уже в течение пяти минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это ускоряет процесс в несколько раз».

Резюмируется: «Использование искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга в рамках проекта показало хорошие результаты. Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске Донецкой области».

В тему: Искусственный интеллект научили воровать пароли используя звуки клавиш.

Тэги: общество, медицина, здоровье, искусственный интеллект, новости Украины

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