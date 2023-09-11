Хасиды массово едут на еврейский Новый год в Умань, несмотря на войну

Главное: Хасиды едут в Умань праздновать еврейский Новый год. Несмотря на войну.

Детали: Несмотря на войну в Украине, хасиды массово едут в Умань (Черкасская область), чтобы отпраздновать еврейский Новый год. Рош ха-Шана будут отмечать 15-17 сентября.

Как информировал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу заработал с понедельника, 11 сентября, и продлится до 21 числа.

Сообщается, что работают девять пропускных пунктов.

Говорится: «Процедуры контроля, как и в прошлом. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули».

Стало известно, что в Умань уже прибыло более трех тысяч паломников.

Чиновник поведал: «В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек».

Уточняется, что комендантский час с 00-00 до 4-00 действует для всех.

Подчеркивается: «Черкасщина – гостеприимная область, однако в нашей стране идет война. Весь комплекс предпринимаемых мер по безопасности – для местных жителей и приезжих. Прошу к этому относиться с пониманием».

В то же время, по оценкам Израиля, в этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч хасидов.

Примечательно, что бомбоубежища в местах паломничества тут могут вместить только около 11 тысяч человек.

В тему: Хасидам не советуют ехать в Умань на еврейский Новый год.