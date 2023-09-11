В Кремле оценили вероятность мирных переговоров с Украиной

Главное: В Кремле говорят, что готовы к мирным переговорам с Украиной. Но наша страна их якобы не хочет.

Детали: В Кремле оценили возможность проведения мирных переговоров с Украиной. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса. С самого начала российская сторона сохраняла открытость, и Владимир Путин сохранял открытость для переговоров».

Кроме этого он акцентировал внимание на стамбульском проекте договоренностей: «После этого каких-либо рвений для начала переговоров украинская сторона не демонстрировала. Напротив, Владимир Путин постоянно декларирует нашу готовность достигать наши цели мирными средствами».

У российского лидера говорят, что война в Украине «была крайним вариантом для достижения целей».

Говорится: «Мы должны были достичь наших целей, должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, избежать создания националистического режима, поглощенного НАТО у границ. Если помимо военных боевых методов решения наших проблем появятся предпосылки для начала переговоров, эти переговоры начнутся. Сейчас таких предпосылок нет. В любом случае Киеву придется начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Украина отказалась от решения вопроса мирными средствами».

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