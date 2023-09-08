В Бердянске прогремели взрывы на «избирательном участке» оккупантов

Главное: Сегодня в полночь в Бердянске прогремело два взрыва на территории лицея. Там расположен один из «избирательных участков».

Детали: На территории Бердянского муниципального лицея, где оккупанты расположили один из «избирательных участков» псевдовыборов, в ночь на пятницу, 8 сентября, прогремели два взрыва. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из „избирательных участков“. Военная охрана не успела помочь — осталась под завалами», — написал он.

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