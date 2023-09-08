Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 267 540 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 267 540 солдат. Уничтожено 4 529 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 8 сентября.

Сообщается, что погибли уже 267 540 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 529 танков, 8 726 боевых бронированных машин, 5 753 артиллерийские системы, 754 РСЗО, 507 средств ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 570 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 455 крылатых ракет, 19 кораблей/катеров, 8 264 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 860 единиц специальной техники.

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