Вино Prosecco исчезнет с прилавков?

Главное: Вино Prosecco может исчезнуть. Из-за экстремальных погодных условий и деградации почвы.
Детали: Знаменитое итальянское вино Prosecco может исчезнуть из-за глобального потепления. Об этом пишет журнал iScience.
Главное: Вино Prosecco может исчезнуть. Из-за экстремальных погодных условий и деградации почвы.
Детали: Знаменитое итальянское вино Prosecco может исчезнуть из-за глобального потепления. Об этом пишет журнал iScience.
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