Вино Prosecco исчезнет с прилавков?

Главное: Вино Prosecco может исчезнуть. Из-за экстремальных погодных условий и деградации почвы.

Детали: Знаменитое итальянское вино Prosecco может исчезнуть из-за глобального потепления. Об этом пишет журнал iScience.

Урожайность винограда сорта Глера, из которого и делают Prosecco, снижается из-за экстремальных погодных условий и деградации почвы.

Под угрозой могут оказаться и другие сорта вин. В их числе:

— бургундское,

— гран крю

— каберне-совиньон.