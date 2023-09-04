Синоптики озадачили прогнозом погоды на сегодня

Главное: Жара в Украине спала. Ожидаются дожди.

Детали: Из Украины ушла опостылевшая жара. Синоптики поведали, какой будет погода в понедельник, 4 сентября.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Ожидается, что днем в большинстве западных, северных и восточных областей нашей страны пройдут кратковременные дожди.

При этом местами ожидаются грозы.

Впрочем, уточняется, что на остальной теории Украины будет сухо, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем на западе и севере будет плюс 19-24, на остальной территории Украины прогреется до 29 тепла.

В то же время ночью прогнозируется плюс 11-16, а на юге до 19 тепла.

Что касается Киева, то ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Днем будет плюс 20-22, а ночью 13-15 тепла.

В тему: Украинцев предупредили о грядущих заморозках.