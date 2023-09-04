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Новости > Уже осенью некоторым женщинам в Украине придется вставать на военный учет

Уже осенью некоторым женщинам в Украине придется вставать на военный учет

Агата Кловская
04.09.23 10:10
139
Уже осенью некоторым женщинам в Украине придется вставать на военный учет

Главное: С 1 октября работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны регистрироваться в военкоматах. Женщины других специальностей, которые близки к военной, могут стать на учет по желанию.

Детали: В Украине обязательному военному учету с 1 октября 2023 года подлежат врачи, медсестры и фармацевты. Взять на учет могут женщин, если они пригодны к прохождению службы по возрасту (до 60 лет) и состоянию здоровья (это определяет ВВК), сообщает «РБК-Украина».

Стать на военный учет можно в территориальном центре комплектования. Для этого нужно прийти с паспортом, дипломом о медицинском образовании и справкой с места работы.

На военнообязанных женщин возлагаются те же обязанности, что и на мужчин, они должны:

— становиться на военный учет;

— проходить подготовку к службе;

— сообщать военкоматы об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т. п.

За два месяца до завершения обучения, учебные заведения должны подавать в районные (городские) ТЦК СП списки выпускников, с указанием ФИО, даты рождения, паспортных данных и налогового номера, зарегистрированного места жительства, специальности и даты завершения обучения, номера военно-учетной специальности. Эти списки в ТЦК СП храняются в течение 10 лет.

Выпускникам медицинских и фармацевтических учреждений предоставляется 1 месяц после завершения учебы, чтобы встать на учет. Если они не обратились в центры комплектования в течение этого времени, их ждет штраф в размере от 850 до 1700 грн.

Отметим, что по закону без военно-учетных документов медиков и фармацевтов не могут трудоустраивать.

Но для женщин, которые получили образование до утверждения изменений в закон о военной обязанности и военной службе (то есть до 30 декабря 2022 г.), действует «переходный период». До конца 2026 года они могут трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Однако городским (районным) ТЦК СП работодатели должны сообщать о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не стоят на военном учете. Нетрудоустроенные медики и фармацевты должны самостоятельно обратиться в военкоматы, чтобы встать на учет.

В тему: Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных: с гепатитами, ВИЧ, расстройствами психики, болезнями ЦНС и не только.

Тэги: общество, женщины, новости Украины, война в Украине, военный учёт

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