Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 265 120 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 265 120 солдат. Уничтожено 4 480 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 4 сентября.

Сообщается, что погибли уже 265 120 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 480 танков, 8663 боевые бронированные машины, 5 611 артиллерийских систем, 741 РСЗО, 503 средства ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 481 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 447 крылатых ракет, 19 кораблей/катеров, 8 149 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 847 единиц специальной техники.

В тему: Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу.