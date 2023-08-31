Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Назначен новый министр обороны Великобритании

Назначен новый министр обороны Великобритании

Агата Кловская
31.08.23 13:13
164
Назначен новый министр обороны Великобритании

Главное: Грант Шаппс назначен новым министром обороны Великобритании. Для него это уже пятый министерский пост в британском правительстве при трех премьер-министрах.

Детали: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил Гранта Шаппса министром обороны. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства в Twitter в четверг, 31 августа.

«Грант Шаппс назначен министром обороны Великобритании», — говорится в сообщении.

Британские СМИ пишут, что для Шаппса это уже пятая должность в британском правительстве. Ранее он был министром транспорта в кабинете Бориса Джонсона, недолго занимал должность министра внутренних дел при премьерстве Лиз Трасс, был министром по бизнесу, а затем — возглавил Министерство энергетики при Риши Сунаке.

В тему: Министр обороны Великобритании подал в отставку. Теперь хочет работать в баре.

Тэги: Великобритания, министр обороны, Бен Уоллес, Грант Шаппс

Комментарии

Статьи

31.08.23 09:12

Смерть Пригожина: кто виноват и что будет дальше? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Почему банкир-сепаратист Евгений Казьмин продолжает зарабатывать десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине?
30.08.23 17:25

Почему банкир-сепаратист Евгений Казьмин продолжает зарабатывать десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.08.23 13:48

Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
31.08.23 13:01

Названо число первоклассников, которые пойдут в украинские школы 1 сентября
31.08.23 12:50

Крымских школьников отправят на курсы военной подготовки
31.08.23 12:26

Трампа могут убить?
31.08.23 12:12

Правительство Грузии не позволило президенту поехать в Украину
31.08.23 12:10

С начала войны в Украине погибли более семидесяти журналистов
31.08.23 11:47

Столтенберг сказал, когда уйдет из НАТО
31.08.23 11:20

Трамп предрек США очень мрачное будущее
31.08.23 11:14

В московских аэропортах задержаны 59 рейсов из-за неизвестных дронов
31.08.23 11:08

На одной из дач в Полтавской области обнаружили труп ребенка
31.08.23 12:26

Трампа могут убить?
31.08.23 10:54

Резникова уволят уже на следующей неделе, — нардеп
31.08.23 08:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 263 020 солдат
30.08.23 16:51

Озвучено число убитых мирных жителей в Мариуполе
30.08.23 16:34

В России никак не могут понять, откуда на Псков налетели беспилотники
30.08.23 12:52

В Пскове уничтожено два военных самолета, еще четыре повреждено, — соцсети
30.08.23 11:34

В Днепре патрульный застрелил человека
30.08.23 10:29

Один из крупнейших российских заводов электроники атаковали неизвестные беспилотники
30.08.23 09:54

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили практически все
30.08.23 09:33

Аэродром в российском Пскове атаковали дроны. Повреждены самолеты
24.08.23 16:11

Батальйон «Європа»: Дмитро Глущак, напевно, купив білий військовий квиток та насолоджується життям за кордоном, поки українці гинуть на війні
25.08.23 21:03

30-летних украинских студентов скоро мобилизуют?
25.08.23 11:40

Крупного итальянского мафиози задержали очень курьезным способом
24.08.23 16:28

Лицензирования и сертификация: почему это важно?
24.08.23 15:06

Лукашенко неожиданно поздравил украинцев с Днем независимости
25.08.23 13:19

Главу ГСЧС Сергея Крука отправили в отставку
24.08.23 16:02

Кандидат в президенты США от республиканцев сделал неоднозначное заявление по поводу России
27.08.23 10:25

Усик победил Дюбуа. Но британец подаст протест
25.08.23 11:32

Пивной гигант продал свои российские активы за смешные деньги
25.08.23 16:27

ВОЗ бьет тревогу: коронавирус снова наступает
Фото и Видео
В Брянске и Феодосии снова гремели мощные взрывы
В Брянске и Феодосии снова гремели мощные взрывы
В Брянске и Феодосии снова гремели мощные взрывы
В Брянске и Феодосии снова гремели мощные взрывы
Жуткий пожар в ЮАР оборвал десятки жизней
Жуткий пожар в ЮАР оборвал десятки жизней
Тело в огне (2023): трейлер и дата выхода драматического сериала
Тело в огне (2023): трейлер и дата выхода драматического сериала
Чудесная история Генри Шугара (2023): дата выхода и первый постер фильма
Чудесная история Генри Шугара (2023): дата выхода и первый постер фильма
Мигель: американский певец проткнул свое тело металлическими крюками
Мигель: американский певец проткнул свое тело металлическими крюками
Опубликовано видео, как над Россией эпично пролетел метеор
Опубликовано видео, как над Россией эпично пролетел метеор
За систематические оскорбления военных в Полтаве задержан известный местный блогер
За систематические оскорбления военных в Полтаве задержан известный местный блогер
Орбан не верит, что Украина сможет победить Россию и призвал вернуть Трампа
Орбан не верит, что Украина сможет победить Россию и призвал вернуть Трампа
Появилось видео, как Байден основательно опозорился на публике
Появилось видео, как Байден основательно опозорился на публике
В центре Донецка раздались взрывы
В центре Донецка раздались взрывы
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.