Назначен новый министр обороны Великобритании

Главное: Грант Шаппс назначен новым министром обороны Великобритании. Для него это уже пятый министерский пост в британском правительстве при трех премьер-министрах.

Детали: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил Гранта Шаппса министром обороны. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства в Twitter в четверг, 31 августа.

«Грант Шаппс назначен министром обороны Великобритании», — говорится в сообщении.

Британские СМИ пишут, что для Шаппса это уже пятая должность в британском правительстве. Ранее он был министром транспорта в кабинете Бориса Джонсона, недолго занимал должность министра внутренних дел при премьерстве Лиз Трасс, был министром по бизнесу, а затем — возглавил Министерство энергетики при Риши Сунаке.

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