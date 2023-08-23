Украинцы массово берут микрокредиты

Главное: Украинцы стали брать больше микрокредитов. За полгода 2023 выдано кредитов на сумму 18,4 млрд грн.
Детали: На второй год войны украинцы стали брать больше микрокредитов. Об этом сообщает Опендатабот.
Главное: Украинцы стали брать больше микрокредитов. За полгода 2023 выдано кредитов на сумму 18,4 млрд грн.
Детали: На второй год войны украинцы стали брать больше микрокредитов. Об этом сообщает Опендатабот.
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