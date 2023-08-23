Украинцы массово берут микрокредиты

Главное: Украинцы стали брать больше микрокредитов. За полгода 2023 выдано кредитов на сумму 18,4 млрд грн.

Детали: На второй год войны украинцы стали брать больше микрокредитов. Об этом сообщает Опендатабот.

За полгода 2023 года было выдано 3,8 млн микрокредитов на сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения, за весь 2022 год украинцы взяли микрозаймов на 23,9 млрд грн.

Однако это меньше показателя 2021 года, когда 1,17 млн гривен микрокредитов люди брали ежемесячно.

При этом средняя сумма займа постепенно уменьшается и составляет сейчас 4564 гривны.