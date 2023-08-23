Рекордсмен по «зашкварах»: чому Микола Тищенко зникне з політичного олімпу? ЗМІ зробили свої висновки

Згубила жадібність — нардеп Тищенко вирішив «заробити» на кол-центрах та почав вимагати гроші. Телеграм-канали знову розриваються від новин від чергового Епік фейлу від Миколи Тищенко, пише видання ФромЮА.

Також видання повідомляє: «Цього разу він знову не зміг приховати подробиці своєї діяльності і всі дізналися, що Тищенко пропонує власну «кришу» кол-центрам, обіцяє «занести гроші, куди треба» та навіть вимагає для себе мільйонні суми за такі послуги.

Свята під час локдауну, численні дрібні та крупні «казуси» — Микола Тищенко вже давно потрапляє до заголовків ЗМІ або з вибаченнями за недоречну поведінку, або зі скандальними пригодами. Його виключили з фракції «Слуга народа», але Тищенко вперто тримається за політичну кар’єру.

Найгучнішим та найобразливішим для українців став скандал з поїздкою Тищенко на відпочинок. У розпал війни «політик» вирішив покупатися в Тайланді та попри заборону на виїзд, подався на курорт. Ймовірно, це був не перший його тріп до сонячних країн, але саме цю подорож приховати не вдалося. Коли в ЗМІ потрапили фото депутата в трусах і на пляжі, громадськість буквально вибухнула. Але сам Тищенко не розгубився навіть тоді — вигадав несуразні виправдання про відрядження та навіть намагався прикритися нібито «важливою дипломатичною місією». Та окрім обурення людей та виключення з фракції, нічого не отримав.

Ця ситуація далеко не перша — осоромитися на весь світ, а потім зробити вигляд, що так було задумано, — то фірмовий стиль Тищенка. Так само було і коли він влаштував гучну вечірку в київському готелі Fairmont під час локдауну. В той час, як всі заклади дотримувалися карантинних обмежень, Тищенко вкотре продемонстрував власну «недоторканість» і зробив подарунок дружині з фейерверком біля готелю. А коли йому сказали, що це — зашквар, то дуже здивувався та заявив, що «просто хотів зробити приємне дружині», бо в нього молода родина. Нічого незаконного або ж аморального він в своїх діях не побачив.

Публічно знущався з бізнесменів, які під час локдауну працювали виключно за законом та змушені були виживати в той період, Тищенко і раніше. Цілодобово заробляв на роботі свого ресторану «Велюр».

Численні скандали та підмочена репутація поступово роблять свою справу — в липні минулого року Миколу Тищенка відсторонили з посади голови обласної організації партії «Слуга народу» на Закарпатті. Тамтешні політики одразу зрозуміли, що мати поруч Колю Котлету — це невиправданий ризик для іміджу. Депутатка Мар’яна Безугла підготувала звернення, в якому заявила, що Тищенко дискредитує політсилу. На заході України швидко помітили та викрили звичні для Тищенка «мутні» схеми, співпрацю з іншими політсилами та корупційні оборудки, які змогли викрити журналісти.

Але Тищенко з впертістю мула продовжує лізти у владу. І хоч його діяльність в Раді не запам’яталася нічим, окрім бійки з Гео Леросом, сам Коля вірить в себе все одно. Найбільше його досягнення на пленарному засіданні — це перерва в 15 хвилин, яку довелося оголосити, щоби зупинити штовханину. Ну а близькість депутата Тищенка до народу та розуміння того, як живуть люди, особливо яскраво всі побачили після того, як він висловився про ціни на продукти. Про гречку та сало Микола розказав ще до початку повномасштабного вторгнення, але це відео стало вірусним та досі гуляє по мережі.

До цього часу ані такі казуси, ані серйозні корупційні скандали суттєво не вплинули на успішне та затишне існування Тищенка в Україні. Він завжди примудрявся перевести стрілки на те, що всі його провали — то проплачені акції від конкурентів.

Але остання ситуація с кол-центрами показала, що всьому є межа. Така, майже тваринна, жага до наживи просто несумісна з роботою на державу. А прізвище Тищенко вже стало настільки токсичним, що дивно, як він досі ще лишається на плаву.

В будь-якій цивілізованій державі участь і в менших скандалах автоматично стає кінцем кар’єри. Та Тищенка чогось вперто тримали біля влади. Але цей талановитий політик зміг таки домогтися, щоби його повністю виключили звідусіль. Космічних масштабів нахабство та жадібність виявилися черезмірними навіть для України. Вибивати гроші з кол-центрів і водночас прагнути бути поруч з Президентом — таке міг вигадати лише Микола. Тепер доведеться починати все спочатку, але вже не тут».