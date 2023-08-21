Журналистская «пара» Сергей Осецкий и Виктория Лакезина должны были попасть в Книгу рекордов Украины, но... попали туда другие люди

Главное: Тележурналисты Сергей Осецкий и Виктория Лакезина могли попасть в Книгу рекордов Украины: они 12 лет проработали вместе. Но их место почему-то заняли телеведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин с 10-летним стажем.

Детали: Сергей Осецкий и Виктория Лакезина могли бы смело попасть в Книгу рекордов Украины. Они ровно 12 лет проработали вместе на «Первом UA» (с 2003 по 2015 годы).

Однако, удивительным образом, не этот случай был зафикисирован в Национальном реестре рекордов Украины, а совершенно другой: телеведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин (Сніданок з 1+1), вместе ведут утренние эфиры с 19 августа 2013 года, это — 10 лет подряд. Руководство Нацреестра почему-то назвало именно этот случай «беспрецедентным».