Стало известно об успехах ВСУ в двух селах Запорожской области

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Стало известно о новых успехах.

Детали: Заместитель министра обороны Анна Маляр поведала об успехах ВСУ во время контрнаступления. Они были достигнуты в селах Работино и Малая Токмачка в Запорожской области.

Она отметила: «Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области».

Сообщается, что россияне пытались пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино, однако не имели успеха – тут сейчас идет плановая боевая работа.

Кроме этого наступательные действия продолжаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Информируется: «На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 257 930 солдат.