ВСУ освободили Урожайное

Главное: Украинские военные освободили Урожайное. Сейчас закрепляются на рубежах.

Детали: ВСУ освободили поселок Урожайное в Донецкой области. Об этом в среду, 16 августа, сообщает заместитель министра обороны нашей страны Анна Маляр

По ее словам, украинские военные сейчас закрепляются на занятых рубежах, а наступательные действия продолжаются.

Информацию подтвердили в Генштабе.

Отмечается, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Сообщается: «Силы обороны Украины овладели населенным пунктом Урожайное, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы».

Уточняется, что на Бахмутском направлении ВСУ наступают к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются тяжелые бои.

Говорится: «Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы».

Также известно, что украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Резюмируется, что на Купянском направлении были отражены атаки россиян в районе юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки.

В тему: Стало известно, где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ.