ВСУ освободили Урожайное

Главное: Украинские военные освободили Урожайное. Сейчас закрепляются на рубежах.
Детали: ВСУ освободили поселок Урожайное в Донецкой области. Об этом в среду, 16 августа, сообщает заместитель министра обороны нашей страны Анна Маляр
По ее словам, украинские военные сейчас закрепляются на занятых рубежах, а наступательные действия продолжаются.
Информацию подтвердили в Генштабе.
Отмечается, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Сообщается: «Силы обороны Украины овладели населенным пунктом Урожайное, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы».
Уточняется, что на Бахмутском направлении ВСУ наступают к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются тяжелые бои.
Говорится: «Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы».
Также известно, что украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
Резюмируется, что на Купянском направлении были отражены атаки россиян в районе юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки.
В тему: Стало известно, где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ.