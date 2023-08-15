Июль 2023 - самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений

Главное: Июль 2023 года стал самым жарким месяцем на Земле с 1880 года (с начала наблюдений).
Детали: Июль в 2023 году стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает сообщает NASA.
Главное: Июль 2023 года стал самым жарким месяцем на Земле с 1880 года (с начала наблюдений).
Детали: Июль в 2023 году стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает сообщает NASA.
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