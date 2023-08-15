Июль 2023 - самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений

Главное: Июль 2023 года стал самым жарким месяцем на Земле с 1880 года (с начала наблюдений).

Детали: Июль в 2023 году стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает сообщает NASA.

При том последние годы видна явная тенденция на повышение температуры.

Пять самых жарких июлей с 1880 года (год, с которого начались наблюдения) пришлись именно на последние пять лет.

И в целом исследователи уже более 500 месяцев подряд наблюдают рекордные температуры выше среднего показателя 20-го века.