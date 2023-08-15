Синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на ближайшее будущее

Главное: В Украине ожидаются небольшие дожди. Но будет очень жарко.

Детали: Жара не покидает Украину. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики сообщили, что в среду, 16 августа, при этом возможны небольшие кратковременные дожди на Закарпатье и Прикарпатье.

По стране прогнозируют небольшую облачность. На остальной территории должно быть сухо.

Ночью обещают плюс 15-20, на юге – до 23 тепла. Днем ожидается плюс 27-32. Ветер переменных направлений, 3-8 метра в секунду.

Свежее будет в Карпатах: ночью плюс 10-15, а днем 20-25 тепла.

Что касается Киева, то ночью обещают плюс 18-20, а днем 30-32. В области будет плюс 15-20, а днем 27-32 тепла.

В тему: Жара в Украине продержится как минимум до Дня независимости.