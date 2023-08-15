Число жертв войны среди мирного населения в Украине растет: появились новые данные ООН

Главное: Жертвами войны в Украине среди мирного населения стали 9 444 человек. Получили ранения 16 940 людей.

Детали: В Украине продолжается война. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека поведало о жертвах среди мирного населения.

Данные приводятся на 13 августа.

Сообщается, что погибли уже 9 444 человек, а различные ранения получили 16 940 людей.

Отмечается, что реальные цифры потерь выше, так как многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.

Это относится к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая обл.), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская обл.), где были зафиксированы многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

Информируется, что погибли 4 358 мужчин, 2 623 женщин, 285 мальчиков и 231 девочка. Пол 29 детей и 1 918 взрослых установить пока не удалось.

Ранения получили 506 мальчиков и 365 девочек, а также 285 ребенок, пол которых пока не удалось установить. По сравнению с данными на 30 июля погибло четверо детей и еще 17 были ранены.

Сообщается, что с начала августа погибли 48 мирных жителей, а ранения получили 210 людей.

Кроме этого выяснилось, что самым смертоносным месяцем для гражданских лиц остается март прошлого года: минимум 4 163 погибших.

На контролируемые Украиной территории в этом месяце пришлось 83% жертв.

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