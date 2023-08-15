Жара в Украине продержится как минимум до Дня независимости

Главное: В Украину пришла жара. Она продержится в нашей стране достаточно долго.

Детали: Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха заявила, что жара надолго пришла в Украину. Ее слова цитирует издание NV.

Эксперт по небесной канцелярии говорит: «Жаркая погода сохранится до конца недели. Даже немножечко дольше, где-то до Дня Независимости. Возможно там уже немножечко будет колебаться, но в целом до 22-23 числа пока такие подобные синоптические условия по тем прогнозам, которые есть у нас на сегодня. Будем на это рассчитывать».

Отмечается, что также на погоду будет влиять поле высокого давления, а резких изменений не предвидится.

Говорится, что столь жаркую погоду обуславливает антициклон, центр которого находится к северо-востоку от территории нашей страны, но он довольно обширный, поэтому влияет практически на все регионы нашего государства.

Резюмируется: «Где-то после Дня независимости, скорее всего, ожидаем изменения синоптической ситуации. Немножечко там уже может быть больше осадков, возможно, прохождение отдельных атмосферных фронтов. Точнее об этом можно будет сказать позднее».

В тему: Синоптик предупредила украинцев об очень жаркой неделе.