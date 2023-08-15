В Украине заработал сервис «єМалятко»: что это такое

Главное: Сервис «єМалятко» заработал в Украине. Стало известно, для чего он нужен.

Детали: В Украине полноценно заработал электронный сервис «єМалятко». С 2020-го года он действовал в экспериментальном режиме.

Теперь же правительство утвердил Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги «єМалятко» своим постановлением от 11 августа №853, сообщает РБК-Украина.

Сервис включает в себя такие услуги:

- государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;

- декларирование места жительства ребенка;

- назначение пособия при рождении ребенка;

- внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов в электронной системе здравоохранения;

- регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;

- внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи в нем;

- предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи сверток малыша;

- выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

- назначение пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Информируется, что услуги, входящие в состав «єМалятко», могут предоставляться через «Дію» и информационно-коммуникационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть задействованы для предоставления услуги.

Кроме этого сообщается, что услуга єМалятко предоставляется, если:

- родители ребенка являются гражданами Украины;

- в отношении ребенка было выдано медицинское заключение о рождении

Подчеркивается, что услуга сервиса предоставляется исключительно по желанию родителей ребенка или одного из них путем подачи заявления о государственной регистрации рождения

В ситуации, когда сведения об отце ребенка вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан по заявлению матери ребенка, получение услуги осуществляется только по заявлению матери.

Кроме этого стало известно, что заявитель может подать заявление одним из следующих способов:

- лично через «Дію»;

- через центр предоставления административных услуг;

- непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;

- в учреждении здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь при родах.

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