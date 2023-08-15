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Новости > Разведка рассказала, что делает ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Разведка рассказала, что делает ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Агата Кловская
15.08.23 10:26
139
Разведка рассказала, что делает ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Главное: Украинская разведка выяснила, что делает ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Пока угрозы нападения нет.

Детали: Представитель ГУР министерства обороны Андрей Черняк рассказал, что делает ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси. Его слова цитирует РБК-Украина.

По его словам, пока нет информации о том, что наемники могут вернуться воевать на территорию нашей страны.

Отмечается, что ЧВК сейчас не участвует в прямых боевых действиях в Украине.

Он сказал: «Вернутся ли они на войну против нашего государства после попытки неудачного бунта в России и понесенных потерь, в частности под Бахмутом? У нас нет ответа на этот вопрос, но держим их остатки в поле зрения. Однако по состоянию на ближайшие недели угрозы вторжения «вагнеровцев» с территории Беларуси нет».

Впрочем, не исключается, что скрытый рекрутинг в боевики может продолжаться.

В разведке считают, что бренд «Вагнера» могут использовать некоторые другие российские ЧВК для набора в собственные военизированные формирования.

Информируется, что фактор ЧВК активно используется как элемент информационно-психологической игры России на границах с НАТО, чтобы держать в напряжении граничащие с Беларусью страны Европы, в частности Польшу.

Подчеркивается, что он не представляет никакой серьезной угрозы для государств НАТО.

Военные говорят, что при попытке опробовать на прочность украинскую границу или атаковать Сувальский коридор между Беларусью и Калининградской областью, такая группа будет немедленно уничтожена.

Они считают, что цель таких провокаций состоит в том, чтобы заставить противника к импульсивным непродуманным действиям, но это бесполезно.

Говорится: «В общей сложности, по нашим оценкам, на территорию Беларуси было перемещено 6 400 «вагнеровцев». Они занимаются тем, что проводят военные выучки для белорусов на их полигонах. Эта деятельность ЧВК не системная, а значит не основная».

Резюмируется: «Часть наемников уже собирается или даже вернулась назад на территорию России».

В тему: В ВСУ оценили вероятность нападения России на северо-запад Украины.

Тэги: Украина, Россия, политика, война, разведка, Беларусь, ЧВК «Вагнер»

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