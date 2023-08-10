Оккупанты массово вывозят украинских детей в российские военные лагеря

Главное: Россияне вывозят украинских подростков в военные лагеря в России. Детям устраивают муштру, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты с целью дальнейшей вербовки на войну против Украины.

Детали: Оккупанты продолжают заниматься милитарным воспитанием украинских подростков с целью их дальнейшей вербовки в ряды своей армии. Об этом 10 августа сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что с 1 по 18 августа в российском городе Пенза продолжаются военно-патриотические сборы в лагере Гвардеец, куда оккупанты вывезли детей с временно оккупированных территорий.

В частности, несовершеннолетних украинцев увезли из населенных пунктов: Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк.

«В лагерях детям устраивают строевую выучку, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова. Таким образом враг продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их на войну», — подчеркнули в ЦНС.

В тему: Россия «перевоспитывает» тысячи украинских детей в спецлагерях.