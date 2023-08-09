Байден передал в МУС доказательства военных преступлений россиян

Главное: Джо Байден передал доказательства российских военных преступлений в МУС. Для президента США важно поддержать привлечение к ответственности за военные преступления и преступления против человечности РФ в Украине, отметил Карпентер.

Детали: Президент США Джозеф Байден распорядился передавать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Об этом во вторник, 8 августа, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью Укринформу.

«Да, я могу подтвердить — президент решил, что для нас очень важно, чтобы была возможность привлечения к ответственности за различные военные преступления и другие зверства, которые Россия совершила в Украине. И наш подход в том, чтобы поддерживать всех субъектов, которые принимают участие в процессе привлечения к ответственности», — сказал постпред США при ОБСЕ.

Он подчеркнул, что США поддерживают создание международного трибунала для рассмотрения преступления агрессии против Украины.

«Тот факт, что мы поддержали Международный уголовный суд, обязывает нас делиться информацией с ним. Думаю, президент Байден решил, что крайне важно, чтобы мы это сделали и поддержали МУС не только на словах, но и путем предоставления фактической информации, которая есть в нашем распоряжении», — заявил Карпентер.

В то же время он не уточнил характер информации, которую США передали в МУС.

В тему: Военные преступления России в Украине расследуют более двадцати стран.