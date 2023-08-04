Миссия Милосердия УПЦ доставила гуманитарную помощь жителям Херсона

Главное: Сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви 4 августа доставили в Сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви 4 августа доставили в Херсон гуманитарный груз.

«Села находятся на линии фронта. Они постоянно под обстрелами почти два года. Выдали 100 бытовых наборов и продуктов. Выдача прошла совместно с волонтерами Херсонской епархии. Передали также генераторы и солнечные панели», — отметили в Социальном отделе.

Волонтеры оказали поддержку семьям, дома которых были полностью затоплены.