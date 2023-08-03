Зеленский рассказал, когда начнутся учения украинских пилотов на F-16

Главное: По словам Владимира Зеленского, учения украинских пилотов на F-16 начнутся в этом месяце. Президент отметил, что сейчас стоит работать на сто процентов со странами, имеющими эти самолеты, и которые смогут после обучения передать их Украине.

Детали: Учения украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнутся в этом месяце. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

По его словам, сейчас стоит работать на сто процентов со странами, у которых есть эти самолеты, и которые смогут после обучения их передать Украине.

«Это мощная, сложная задача. Быстрее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь», — отметил президент.

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