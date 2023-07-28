Свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку

Главное: Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум не хочет уходить в отставку. Надеется на переговоры.

Детали: Свергнутый в результате военного мятежа президент Нигера Мохамед Базум не хочет уходить в отставку. Об этом, ссылаясь на источники, пишет АР.

Информируется: «Источник, близкий к президенту, заявил, что Мохамед Базум не собирается уходить в отставку и что переговоры продолжаются».

Уточняется: «Впрочем, неясно, кто участвует в этих переговорах, каков характер этих обсуждений и как они проходят».

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