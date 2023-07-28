Стали известны детали новых санкций ЕС против Беларуси

Главное: СМИ рассказали, какими будут новые санкции ЕС против Беларуси. Ограничения будут касаться товаров двойного назначения, а также авиазапчастей. В санкционные списки войдут 38 физических лиц.

Детали: Санкции против Беларуси за поддержку войны России против Украины, ранее утвержденные послами Евросоюза, будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей, пишет Politico.

По данным издания, ЕС введет экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые могут быть использованы в боевых действиях в Украине, а также в отношении авиазапчастей.

Кроме того, в санкционный список включат 38 физических лиц и три организации, рассказали изданию европейские дипломаты на условиях анонимности.

В тему: В ЕС одобрили новые санкции против Беларуси.