«Вагнеровцы» продолжают прибывать в Беларусь

Главное: В Беларусь прибыла 13-я колонна Вагнера. Колонна насчитывает не менее 80 единиц автомобильной техники, в частности, это бронеавтомобили Щука, КАМАЗы и легковые автомобили.

Детали: В Беларусь сегодня утром заехала 13-я колонна ЧВК Вагнер, в которой более 80 машин. Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

По данным аналитиков, «вагнеровцы» сейчас двигаются по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей. Машины едут на российских номерах и так называемой «ЛНР» в сопровождении ГАИ Беларуси.

В колонне присутствуют бронеавтомобили Щука (Чекан), бензовозы, ПАЗ, автобусы, КАМАЗы тентованные и бортовые, фуры и Уралы, пикапы и легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и «буханки».

Отмечается, что некоторые бронеавтомобили двигаются с измененной задней частью — в виде КУНГа, на который нанесен крест, как санитарная машина. Также в колонне был замечен серый автобус с красно-зеленым цветовым сочетанием «лукашистов» и их гербом, добавляет Гаюн.

В тему: В ГУР озвучили две главные задачи «вагнеровцев» в Беларуси.