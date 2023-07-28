Зеленский объяснил, какой должна быть победа Украины

Главное: Зеленский рассказал, какой должна быть победа. Вера украинцев в себя и единство всех вместе в государстве должны гарантировать сохранение государственности Украины, отметил президент.

Детали: Победа Украины в нынешней войне с Россией должна быть такова, чтобы любые попытки страны-агрессора вернуться на нашу территорию не шли дальше больной фантазии тех, кто вынашивает подобные планы. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая в Киеве по случаю Дня украинской государственности в пятницу, 28 июля.

«Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают такие планы», — заявил глава государства.

По его словам, «наше желание победить определило, какой быть Украине дальше — сильным, свободным, европейским, чистым от внутренних разборок государством, которое ценит свое внутреннее единство».

«Победить — это подтвердить ценностные ориентиры, которые были заложены еще тогда, за тысячелетие. Это выбор единения с миром, выбор быть участником мировой истории, чтобы иметь право на собственную национальную историю своего народа, своей земли, своего государства. Это выбор быть силой, силой, которая может за себя постоять, иначе Украина не может, иначе Украине не быть», — сказал президент.

Он отметил, что «своя государственность — это та священная граница, которая защищает нацию от неволи, которая дает будущее, которая сжигает вражескую технику, которая объединяет лучше всего и восстанавливает и оберегает святыни».

«Украину не одолеть, потому что вас не одолеть. Всех вас, украинцы, не одолеть, несмотря на то, что иногда видно в глазах наших людей усталость, которую понимаем, но которая не завладела и, уверен, не завладеет никогда Украиной. Эта усталость станет только топливом, которое ускорит нас, ускорит наше движение к национальной цели, к победе», — сказал Зеленский.

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