Известный испанский магазин придумал оригинальный способ борьбы с надоедливыми зеваками

Главное: Известный испанский магазин Queviures Múrria решил бороться с зеваками, которые ничего не покупают. За вход будут брать деньги.

Детали: Известный испанский магазин Queviures Múrria, который был открыт в Барселоне еще в 1898-м году, решил бороться с надоедливыми зевками, которые заходят сюда как на экскурсию, но ничего не покупают. Об этом пишет издание Mirror.

Теперь с таких «клиентов» будут брать за вход по пять евро.

Особой проблемой для владельцев стали любители селфи, которые просто мешают работать.

Соответствующее объявление уже появилось на витрине магазина, который славится своими старинными часами и редкой мебелью из красного дерева.

Ранее магазин получил ряд премий от туристических порталов и администрации Барселоны.

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