ЕС помог украинским школам

Главное: Украинские школы получили помощь от ЕС. Это 65 автобусов.

Детали: ЕС продолжает помогать Украине во время войны. На этот раз – школам нашей страны.

Так, в качестве гуманитарной помощи украинским учебным заведениям отправили 65 автобусов.

Информируется, что ЕС предоставляет 14 миллионов евро на закупку школьных автобусов, чтобы украинские дети могли безопасно добираться на место обучения.

Говорится: «65 автобусов уже в пути, еще больше будет доставлено в ближайшее время».

Сообщается, что еще 205 автобусов было предложено государственными и частными партнерами в одиннадцати странах благодаря механизму гражданской защиты ЕС.

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