В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы

Главное: Во временно оккупированных Феодосии и Севастополе раздались взрывы. Крымские Telegram-каналы со ссылкой на оккупационные власти сообщают, в городе якобы проходят учения со стрельбой.

Детали: В четверг, 20 июля, в Севастополе и Феодосии (оккупированный Крым) раздались взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители оккупированного Севастополя слышали звуки взрывов в Гагаринском районе.

«То ли со стороны Камышевой бухты, либо Казачьей», — пишут местные паблики.

Кроме того, громкий взрыв прогремел в Феодосийском районе.

Как сообщили позже крымские Telegram-каналы со ссылкой на оккупационные власти, в городе якобы проходят учения со стрельбой.

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